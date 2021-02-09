Kadınların yeni trendi: Daha dolgun daha uzun kirpikler için kirpik perması nasıl yaptırılıyor?

Kirpik perması, kirpiklerin belirli bir süre için kıvrık kalmasını sağlayan bir işlemdir. İşlem yaklaşık 1 saat kadar sürer. Bigudilerle kirpikler sarılır. Özel bir yapıştırıcıyla bigudilere kirpikler sarılır. Ardından solüsyonları sürülür.

Uzman kişi tarafından yapıldığı zaman uygulamanın hiçbir zararı yoktur. Dikkat edilmesi gerekir. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken şey, kirpikleri bigudilere yapıştırırken, muntazam biçimde yapıştırılmalıdır. Uzman bir kişi tarafından yapıldığında da kirpikler asla zarar görmez.

KİRPİK PERMASI NASIL YAPILIR?

Kirpik perması yapmak için öncelikle kirpiklerin makyajdan arındırılmış olması gerekmektedir. Öncelikle temizleme solüsyonuyla kirpikler silinir.

Kirpiğin boyuna göre bigudi seçilir. Eğer daha küçük bir bigudi seçilirse, kirpikler çok fazla kıvrılabilir ve o zaman kirpiklerin ucu yanabilir. Bigudilerin kendinden yapışma özelliği vardır, eyeliner sürülen bölgeye yapıştırılabilir.

Kirpikleri bigudiye yapıştırmak için de yapıştırıcıdan yardım alınır. Kirpiklerin bigudiye yapışması gerekir. Böylelikle kirpik permasının ilk aşaması bitirilir.