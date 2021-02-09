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Kadınların yeni trendi: Daha dolgun daha uzun kirpikler için kirpik perması nasıl yaptırılıyor?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 09.02.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Her gün maskara uygulamaktan daha sinir bozucu olan tek şey kuşkusuz o makyajı çıkarmaktır. Geçmişte, uyandığınız andan itibaren kalıcı olarak kıvrılmış sanki rimel sürülmüş gibi kirpiklere sahip olmak neredeyse imkansızdı ancak bugün daha dolgun, daha uzun görünen kirpiklerle uyanmak mümkün.

Kirpik perması, kirpiklerin belirli bir süre için kıvrık kalmasını sağlayan bir işlemdir. İşlem yaklaşık 1 saat kadar sürer. Bigudilerle kirpikler sarılır. Özel bir yapıştırıcıyla bigudilere kirpikler sarılır. Ardından solüsyonları sürülür.

Uzman kişi tarafından yapıldığı zaman uygulamanın hiçbir zararı yoktur. Dikkat edilmesi gerekir. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken şey, kirpikleri bigudilere yapıştırırken, muntazam biçimde yapıştırılmalıdır. Uzman bir kişi tarafından yapıldığında da kirpikler asla zarar görmez.

KİRPİK PERMASI NASIL YAPILIR?

Kirpik perması yapmak için öncelikle kirpiklerin makyajdan arındırılmış olması gerekmektedir. Öncelikle temizleme solüsyonuyla kirpikler silinir.

Kirpiğin boyuna göre bigudi seçilir. Eğer daha küçük bir bigudi seçilirse, kirpikler çok fazla kıvrılabilir ve o zaman kirpiklerin ucu yanabilir. Bigudilerin kendinden yapışma özelliği vardır, eyeliner sürülen bölgeye yapıştırılabilir.

Kirpikleri bigudiye yapıştırmak için de yapıştırıcıdan yardım alınır. Kirpiklerin bigudiye yapışması gerekir. Böylelikle kirpik permasının ilk aşaması bitirilir.

İkinci aşama için ilaçlar vardır. Bu ilaçlar kirpiğe sürülür, kirpikleri sabitlemek için kullanılır. İlacı sürdükten sonra havayla temasını kesmek için streç filmle üstünü kapatacağız ve 15 dakika bekleteceğiz.

Ardından suyla ıslatılmış bir pamukla kirpikler temizlenir. Ardından ikinci ilaç sürülür. Permanın ikinci ilacı, kirpiklerin kıvrık olmasını sabitlemeye yarar. Bunu da sürdükten sonra üstü tekrar kapatılır. Bir 15 dakika daha beklenir.

Kirpikleri bigudiden ayırırken, kirpiklere zarar verilmemesi gerekir. Ardından suyla ıslatılmış bir pamukla silinir.

KİRPİK PERMASI YAPTIRMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Kirpik perması, genelde kirpikleri düz olan kadınların tercih ettiği bir uygulamadır. Herkes kıvrık kirpiklere sahip olmayı hayal eder.

Günlük kullanılan kirpik kıvırıcılardan belirli bir süre içerisinde kurtulmuş olunur. Bu uygulamada yaklaşık 2 ay süren bir kalıcılık sağlanır. İkinci uygulamadan sonra bu süre artar. Bu da daha kolay rimel sürülmesini sağlar ve karşı tarafta daha iyi bir etki bırakılır.

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KİRPİK PERMASI KİRPİKLERE ZARAR VERİR Mİ?

Uygulama profesyonel biri tarafından yapıldığı zaman asla zarar vermez.

Uygulama yapan kişinin çok dikkatli davranması gerekir. Bigudi seçimi ve bigudi takıp çıkarma işlemindeki hassasiyet doğru yapıldığı zaman, kirpikler asla zarar görmez.

Uygulama yapıldıktan sonra eve gidildiğinde, suyla temas etmek kirpiklere zarar verir ve perma işlemi tutmamış olur. Bunun dışında kirpiklere zarar verecek başka bir şey yoktur.

KİRPİK PERMASININ KALICILIĞI NE KADAR SÜRER?

Kirpik permasıyla ilgili en çok merak edilen ve sorulan sorulardan biridir bu.

Kirpik permasının ilk uygulamasının ardından, dayanıklılığı yaklaşık 2 ay sürerken, ikinci uygulamanın ardından bu süre yaklaşık 3 aya çıkmaktadır. Çünkü ilk uygulamada kirpikler henüz kıvrık durmaya alışık değildir. İkinci uygulamada daha iyi kıvrılmaya başlar.

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