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Kalıcı dudak makyajı nasıl yapılıyor? Kalıcılığı 5 yıl sürerken, iyileşme sürecinde öpüşmekten kaçının!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 09.02.2021 12:03 | Son Güncelleme:
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Doğal dudak renginin güzelliğini artıran, dudakların şeklini iyileştiren, belirginlik ve dolgunluk yanılsaması veren kalıcı dudak makyajı artık milyonlarca kadının başvurduğu kozmetik şekli. Peki kalıcı dudak makyajı nasıl yapılıyor, yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kaş microblading ve dövmeli eyeliner gibi kalıcı dudak makyajı da usta ellerde yapıldığında oldukça doğal bir görünüm kazandırır ve makyaja ayırılan vakitten tasarruf etmenizi sağlar.

Dudak konturunu koyulaştırmak, parlaklık vermek, dış çerçeveyi kalınlaştırıp makyaj hileleriyle dudağa dolgun izler vermek ve dolgun dudakların küçük görünmesini sağlamak, dudak içini renklendirmek için dudak makyajı yapılır.

Dudağın çerçevesini belirginleştirebilir, içerisine de hafif bir renklendirme yaparak kişinin günlük yaşamında güzel olması sağlanır.

Dolgun dudaklı olan kişiler bundan rahatsızlık duyabilirler. Dudaklar bir kalem ucu kadar inceltildiğinde hoşlarına gitmektedir. Bu kalıcı makyajla mümkündür. Tam tersi mantıkla üst dudağı ince olan kişilerin dudaklarının daha dolgun gözükmesi sağlanabilir.

Dudak tonunun daha koyu tonlarında kalıcı dudak makyaj yapılır. Kalıcılığı toplamda 3-5 yıl arasındadır. Uygulama süresi ise toplamda 1 saattir.

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DUDAKLARIN İYİLEŞME SÜRECİ

Dudak dövmelerinin iyileşme süreci yaklaşık beş ila 10 gün sürer. Dudak dövmenizden sonraki 24 saat içinde, temiz kağıt havlulara sarılı buz paketleri uygulayarak şişliği ve hassasiyeti azaltabilirsiniz.
Bölgeyi temiz tutmak ve gerektiğinde iyileştirici bir merhem uygulamak, iyileşme sürecini yönetmeyi kolaylaştıracaktır. Dövmenizi kokusuz temizleme mendilleri veya suyla temiz tutun, ardından gerektiğinde bir merhem sürün.

İyileşirken, antrenmanlara ara verin ve dudaklarınızı potansiyel olarak tahriş edebilecek veya enfekte edebilecek herhangi bir şeyden uzak durun. Terlemekten, yüzmekten, öpüşmekten, baharatlı yiyecekler yemekten ve tamamen iyileşene kadar bölgeye kozmetik uygulamaktan kaçının.

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