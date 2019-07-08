Kadınların yeni trendi göğüs maskeleri

Göğüslerimiz aslında en hassas vücut bölgelerimizden ve yaşlanma belirtileri gösteren ilk alanlardan biri. Kir ya da ter nedeniyle sivilcelerden kaçmak da imkansız hale geliyor.

Los Angeles merkezli bir güzellik markası olan Anese, göğüsteki ince çizgilerden, kırışıklıklardan, ter veya kir nedeniyle oluşan sivilcelerden koruduğu iddiasıyla göğüs maskesi satışına başladı.

Marka, göğüslerinize ve meme uçlarınıza bu maskeyi uyguladığınız takdirde sorunlardan kurtulunduğunu ve göğüslerin sıkılaştığını iddia ediyor.

Marka, özellikle spor yapan kadınların terleme nedeniyle daha fazla sivilceye maruz kaldığını ve kullananlardan olumlu dönüşler aldığını söylüyor.





