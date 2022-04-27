Kadir Gecesi Alametleri Say Say Bitmiyor! Kadir Gecesi alametleri nedir? Kadir Gecesi özellikleri nelerdir?

Kadir Gecesi İslam alemi için önem arz etmektedir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede bol bol dualar edilir ve günahların affı için Allah'a yalvarılır. Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri bu mübarek geceden önce araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi alametleri aynı adlı sure ve hadisler ile müjdelenmiştir. Bu bin aydan daha hayırlı olan gecede hangi alametlerin gerçekleşeceğini sizler için bir araya getirdik...

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR?

Kadir Gecesi alametleri arasında en öne çıkan işaretler dini kaynaklarda şöyle geçiyor:

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur.

Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar.

Yıldız kayması olmaz.

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!"

Öte yandan bazı din alimleri Kadir Gecesi köpek sesinin duyulmayacağını da söylemiştir.

Ubeyd bin Ömer hazretlerinin bu gece için şöyle dediği rivayet edilmiştir:

"Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi."

Ramazanın son 10 günü içerisinde aranması gerektiği çeşitli hadislerle bildirilen Kadir Gecesi için Kadir Suresi'nde de tüm yeryüzüne barış ve esenliğin hakim olacağı söylenmiştir. Bu gecenin ne zaman olduğuna dair çeşitli anlatılar mevcuttur:

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır.

KADİR GECESİ NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in aynı adlı 97. Suresi ile faziletleri, anlamı ve önemi anlatılan Kadir Gecesi, Kur'anın indirildiği gece olarak biliniyor.

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen gece için bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15).

Kadir Suresi ayetlerine göre bu gecede melekler ve Cebrail Allah'ın izniyle yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzünde barış ve esenlik hakim olur.

