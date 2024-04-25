HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde... Diyarbakır'da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! "Ben bunun emojisini kullanıyorum"

'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde... Diyarbakır'da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! "Ben bunun emojisini kullanıyorum"

25.04.2024 12:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Diyarbakır'da havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Dicle Nehri kıyısında çay bahçesi işleten ve aynı zamanda balıkçılık yapan Ferat Karagöz, havuzdaki balıkları yiyen su samurunu cep telefonu ile görüntüledi. Karagöz, "Dicle Nehri kıyısında çay bahçesi işletiyorum. Yıllardır Dicle Nehri'nde balık yakalarım. Bizim balık havuzumuz var. Bu su samurları havuzdaki balıkları yemeye geliyor. Yani alışmış sürekli balıklarımızı yiyor. Bu gelişinde fark ettim ve görüntüye aldım" dedi.

Karagöz'ün bu görüntüleri paylaşmasının ardından bölgedeki çevreciler ve doğaseverler, su samurunun nadir ve tehlikede olan bir tür olduğuna dikkat çekti. Su samurunun doğal yaşam alanlarında korunması gereken bir tür olduğu ve bu gibi durumlarda insan müdahalesi olmaması gerektiği ifade edildi.

Görüntülerde bot içerisinde bulunan balıkları yemeye çalışan su samuru, görüntülendiğini fark edince bir süre kendisini görüntüleyenleri izleyerek tekrar suya dalıp gözden kayboluyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilinin içinde ölü bulundu, ailesine bıraktığı notlar kahretti!Otomobilinin içinde ölü bulundu, ailesine bıraktığı notlar kahretti!
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Yarın öğleden sonra paylaşacağızMilli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması: Yarın öğleden sonra paylaşacağız
Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet ettiErbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti
Anahtar Kelimeler:
Dicle Nehri‎ Diyarbakır su samuru
En Çok Okunan Haberler
Duruşmada yaptıkları olay oldu! Kızını ve eşini görünce... Hakim 'yasak' diye uyardı

Duruşmada yaptıkları olay oldu! Kızını ve eşini görünce... Hakim 'yasak' diye uyardı

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Dudaklarını ben öpeyim...'

Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Dudaklarını ben öpeyim...'

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanını istifaya davet etti

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra...

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra...

AK Partili isim kendi yerden yere atıp yuvarlandı, CHP'li başkan şaştı kaldı

AK Partili isim kendi yerden yere atıp yuvarlandı, CHP'li başkan şaştı kaldı

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Tepemin tasını attırmasın!

Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya: Tepemin tasını attırmasın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.