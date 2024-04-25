'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde... Diyarbakır'da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! "Ben bunun emojisini kullanıyorum"

Dicle Nehri kıyısında çay bahçesi işleten ve aynı zamanda balıkçılık yapan Ferat Karagöz, havuzdaki balıkları yiyen su samurunu cep telefonu ile görüntüledi. Karagöz, "Dicle Nehri kıyısında çay bahçesi işletiyorum. Yıllardır Dicle Nehri'nde balık yakalarım. Bizim balık havuzumuz var. Bu su samurları havuzdaki balıkları yemeye geliyor. Yani alışmış sürekli balıklarımızı yiyor. Bu gelişinde fark ettim ve görüntüye aldım" dedi.

Karagöz'ün bu görüntüleri paylaşmasının ardından bölgedeki çevreciler ve doğaseverler, su samurunun nadir ve tehlikede olan bir tür olduğuna dikkat çekti. Su samurunun doğal yaşam alanlarında korunması gereken bir tür olduğu ve bu gibi durumlarda insan müdahalesi olmaması gerektiği ifade edildi.

Görüntülerde bot içerisinde bulunan balıkları yemeye çalışan su samuru, görüntülendiğini fark edince bir süre kendisini görüntüleyenleri izleyerek tekrar suya dalıp gözden kayboluyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





