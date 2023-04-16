HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KADİR GECESİ İBADETLERİ: Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hangi ibadetleri yapardı? Diyanet açıkladı!

KADİR GECESİ İBADETLERİ: Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hangi ibadetleri yapardı? Diyanet açıkladı!

16.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi ibadetleri 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek bu özel gün için geri sayım devam ederken birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Kur'an-ı Kerim'in İslam Peygamberi Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı bu gece Müslümanlar için son derece önemlidir. Ramazan ayının 27. gecesi olan bu özel günde yapılacak ibadetler, arama motorlarında sorgulanıyor. Diyanet konuya dair bilgileri yayımladı. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? İşte, Kadir Gecesi ibadetleri...

KADİR GECESİ İBADETLERİ: Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hangi ibadetleri yapardı? Diyanet açıkladı!

Kadir Gecesi ibadetleri internette araştırılıyor. Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bu kıymetli gecede eller semaya kalkacak, dualar edilecek, ibadetler yapılacak. Kadir Gecesi ibadetleri merak konusu oldu. İşte, Kadir Gecesi ibadetleri...

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Kadir Gecesi yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirilebilir.

Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin bağışlanacağını belirtti:

“Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek, Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)

Kuran-ı Kerim'in, Ramazan ayı içerisinde indirildiğine dair şu ayetler yer almaktadır:

“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)

Bir hadiste, bu günün ibadetle geçirilmesine dair şu ifadeler yer almaktadır: "Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, “Savm”, 72)

"Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile fertlerini de ibadet etmeleri için uyarırdı. (Tirmizî, “Savm”, 72)

Kadir Gecesi’ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi’ni ihya edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu Peygamberimiz şöyle dile getirmiştir:

“Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (ıbn Mâce, “Savm”, 2)

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).

Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i‘tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ?tikâf”, 1; Müslim, “İ?tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73).

Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Da?avât”, 84; İbn Mâce, “Du?â?”, 5).

Bu nedenle müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 "Elem neşrah leke sadrak"

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

KADİR GECESİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU VE TÜRKÇE ANLAMI

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre;

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:
Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:
– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.
(Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Bu duayla beraber, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen bütün dualar okunabilir.

İşte Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe anlamı:

Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar!Onlarla ters düşeni böyle tehdit ediyorlar!
'Babala TV' göndermesi! Uğur'dan yanıt geldi'Babala TV' göndermesi! Uğur'dan yanıt geldi
Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!
Anahtar Kelimeler:
kadir gecesi ibadetleri kadir gecesi yapılacak ibadetler

En Çok Okunan Haberler

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Ituma'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu paylaşım

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Maçta kendinden geçti! Icardi kayıtsız kalmadı...

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Boşluklar büyüyor

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

"Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

İlginizi Çekebilir

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.