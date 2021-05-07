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Kadir gecesi kaç rekat namaz kılınır? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir

07.05.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir gecesi kaç rekat namaz kılınır? sorusu Kadir Gecesi yaklaşırken araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesinde Müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İşte, ayrıntılar...

Kadir gecesi kaç rekat namaz kılınır? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde Müslümanlar dualar ediyor, ibadetlerini yerine getiriyor. Müslümanlar tarafından Kadir gecesi kaç rekat namaz kılınır? Kadir gecesi tesbihi nasıl çekilir? soruları araştırılıyor. İşte, detaylar...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas’a “Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, “Tatavvu’”, 14, “Salât”, 303;Tirmizî, “Salât”, 350, “Vitr”, 19).

Tesbih namazı dört rek‘at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’ denilir.

Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek‘atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek‘ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım
aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek‘at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazında iki rekatta bir Tahiyata oturulur, selamdan sonra on bir defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Kadir Gecesi namazda bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir suresi okunarak kılınan Kadir Namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir, namazın kılınışı sırasında Fatiha ve Kadir Suresi okunur.

Kadir Suresi okunuşu: İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma edrake ma leyletül kadr. Leyletülkadri hayrun min elfişehr. Tenezzelül melaiketü verruhu fiha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta madla'il fecr.

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Kadir gecesi Ramazan

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