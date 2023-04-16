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Kadir gecesi namazı nasıl niyet edilir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler neler? Diyanet açıkladı

16.04.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla Kadir gecesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar Kadir gecesi namazı nasıl kılınır merak ediyorlar. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi gecesi idrak edilecek. Peki, Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, niyet nasıl edilir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler neler?

Kadir gecesi namazı nasıl niyet edilir? Kadir gecesi yapılacak ibadetler neler? Diyanet açıkladı

Kadir gecesi yapılacak ibadetler merak ediliyor. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, Kadir gecesi namazı ve okunacak duaları araştırıyor. Kadir Gecesi dinî anlamda, “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasına gelmektedir. İşte Ramazan Bayramı'nı müjdeleyen gece ile ilgili detaylı bilgiler...

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR, NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan ayının bitişini simgeleyen Kadir gecesi, namaz ve dualarla geçiriliyor. Tövbe etmek isteyen kişiler, Yüce Allah'tan af dileyerek ellerini göğe açacak.

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Kadir namazının kılınışı ise şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetlerden bazıları şu şekilde;

  • Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    • Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

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  • Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

  • Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

  • Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

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  • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

    • Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

    • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

    • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.


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