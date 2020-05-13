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Kadir gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 17:49 | Son Güncelleme

Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz ve bayram ile birlikte tabii ki Kadir Gecesi de yaklaşıyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman, 2020’de hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi’nde camiler açık olacak mı?

Kadir gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

2020 yılının mübarek Ramazan ayının artık sonuna yaklaşıyoruz. Ramazan ayının sonu Kadir Gecesi’nin de yaklaştığı anlamına gelmektedir. Peki bu sene Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor. Kadir Gecesi’nin önemi nedir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. 2020 yılında Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk gelmektedir.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh

(Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

KADİR GECESİ CAMİLER AÇIK OLACAK MI?

Koronavirüs nedeniyle camilerde toplu namaza ara verilmiş durumda... Kadir Gecesi için de bunun değişmesi beklenmiyor çünkü Kadir Gecesi’nin denk geldiği 19 Mayıs için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda.

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