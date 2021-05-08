Kadir Gecesinde kılınacak namazlar | Peygamberimizin Kadir Gecesinde yaptığı ibadetler ve okuduğu dualar

Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi’ni hakkı ile eda etmek için Peygamber Efendimiz’i (SAV) örnek alıyor, sabahın ilk ışıklarına kadar O’nun yaptığı ibadetler ve okuduğu dualarla zaman geçiriyor. Bir yandan Ramazan ayına veda ederken, diğer yandan da affolunmuş bir şekilde bayrama ulaşmak için Kadir Gecesi’nde bol bol namaz kılınıyor.
Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler arasında Kuran-ı Kerim okumak ve namaz kılmak en efdal ibadetler arasında geliyor. Namaza borcu olan kimse bu gecede hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılarak hem namaz borcunu ödemiş hem de geceyi ibadetle geçirmiş oluyor. Tesbih namazının da bu gecede kılınması tavsiye edilmekle birlikte Kadir Gecesi namazının kılınması da İslam alimleri tarafından tavsiye ediliyor…
Kadir Gecesi namazı 4 rekat ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir. Uygun olmayanlar, gücü yetmeyenler bu namazı en az 4 rekat kılmalıdır.
İlk rekatta, Fatiha’dan sonra 3 Kadir suresi,
İkinci rekatta Fatiha’dan sonra 3 İhlas suresi okunur.
İkinci rekatın tamamlanmasından sonra Tahiyyata oturulur, Ettihhaytü, Salli ve Barik duaları okunur ayağa kalkılır,
Üçüncü rekatta Fatiha’dan sonra 3 Kadir suresi,
Dördüncü rekatta 3 İhlas suresi okunur ve rekat tamamlandıktan sonra selam verilir.
Namazdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.
-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
KADİR SURESİNİN ARAPÇASI
KADİR SURESİNİN ANLAMI, MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?
Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.
O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.
PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİNDE YAPTIĞI İBADETLER VE OKUDUĞU DUALAR
Dua hususunda Hazret-i Aişe şöyle aktarır:
Ya Resulallah, Kadir Gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim? diye sordum.
-Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa’fü anni (Allah’ım sen affedersin ve affetmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla), diye dua et! buyurdu.