Kadir Gecesinde kılınacak namazlar | Peygamberimizin Kadir Gecesinde yaptığı ibadetler ve okuduğu dualar

Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi’ni hakkı ile eda etmek için Peygamber Efendimiz’i (SAV) örnek alıyor, sabahın ilk ışıklarına kadar O’nun yaptığı ibadetler ve okuduğu dualarla zaman geçiriyor. Bir yandan Ramazan ayına veda ederken, diğer yandan da affolunmuş bir şekilde bayrama ulaşmak için Kadir Gecesi’nde bol bol namaz kılınıyor.

KADİR GECESİNDE KILINACAK NAMAZLAR

Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler arasında Kuran-ı Kerim okumak ve namaz kılmak en efdal ibadetler arasında geliyor. Namaza borcu olan kimse bu gecede hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılarak hem namaz borcunu ödemiş hem de geceyi ibadetle geçirmiş oluyor. Tesbih namazının da bu gecede kılınması tavsiye edilmekle birlikte Kadir Gecesi namazının kılınması da İslam alimleri tarafından tavsiye ediliyor…

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir. Uygun olmayanlar, gücü yetmeyenler bu namazı en az 4 rekat kılmalıdır.

İlk rekatta, Fatiha’dan sonra 3 Kadir suresi,

İkinci rekatta Fatiha’dan sonra 3 İhlas suresi okunur.

İkinci rekatın tamamlanmasından sonra Tahiyyata oturulur, Ettihhaytü, Salli ve Barik duaları okunur ayağa kalkılır,