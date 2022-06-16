Kadir Kemik, 16 Haziran 2022 Perşembe günü şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından birçok kişi arama motorlarında 'Kadir Kemik kimdir? Şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?' soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve ayrıntılar haberimizde...

KADİR KEMİK KİMDİR?

Kadir Kemik, Pençe-Kilit Harekatında görevliydi.

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde devam eden operasyondan gelen acı haberi duyurdu.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KADİR KEMİK NASIL ŞEHİT OLDU?

Şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik ile ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

KADİR KEMİK NERELİ?

Kadir Kemik'in Zonguldaklı olduğu öğrenilirken, ailesinin ise İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşadığı aktarıldı.





