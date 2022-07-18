Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Cezaevinden tahliye edilmişti...

Türkiye'nin gündemine oturan olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaat getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz günü yeniden yargılandı. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker’in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine 7 Temmuzda da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran ile annesi Mübeyyen Güner'in avukatları, yasal haklarını kullanıp itirazda bulundu.

Yerel mahkeme tarafından verilen cezayı değerlendirmek üzere Şeker'in dosyasının yeniden Yargıtay'a gönderileceği belirtildi.

(DHA)

