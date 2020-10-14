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Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisiyle tartışmasını sürdürdü. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de kadının dövüldüğünü sanıp olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

İLK KEZ DURUŞMAYA SALONDA KATILDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet savcısı geçen duruşmada verdiği mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesini talep etti. 4'üncü kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker, ilk kez salonda hazır bulundu. Tarafların aileleri ve avukatları da salonda yerlerini aldı.

KADİR ŞEKER'E VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ÖZGÜR DURAN'IN ANNESİ: KADINA ŞİDDET DİYE BİR ŞEY YOK

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan öldürülen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç, şunları söyledi:

''Kadına şiddet diye bir şey yok. Kadın kolları başkanı, kadına şiddet diye buraya herkesi topluyor, asla kadına şiddet yok. Kadir Şeker'i kurtarma amacındalar. Kadir Şeker, kendisi de diyor ki, 'Kameriyeyi yumruklarken vardım olaya müdahale etmek için. Neden kadını ağlatıyorsun diye. Ağlama sesine dayanamadığım için vardım' diyor. Kadına şiddet diye bir şey yok. Türkiye'yi galeyana getirip, üstümüze saldırıp, benim çocuğumun 19 sabıkasıyla suç makinası yaparak, kadına şiddet diye kurtaracaklar. Duysun Türkiye, benim çocuğumun 19 sabıkası yok. Benim çocuğum ne yaptıysa kendisine yaptı. Benim çocuğum içiciydi ve kurtulmuştu. 2 yıldır içmiyordu. Kanında bile çıkmadı. Kadına şiddet asla yok. 'Kadına kalkan eller kırılsın' diye paylaşım yapmış benim çocuğum. Ayşe Dırla'nın darp raporu var mı, yok mu, hepsi elimizde. Yalan söyleyip, galeyana getirip Türkiye'yi üzerime kışkırtıyorlar. Ben 8 aydır ağlıyorum. 8 aydır ben hiçbir kanala konuşamadım. Engellendim, arka kapılardan çıktım. 50-60 polis beni arka kapıdan çıkarttı. Burada Kadir Şeker'in avukatları, ailesi çekim yaptı. Ben engellendim. Ben yüce adalete güveniyorum ve buradayım. Benim ciğerim yanıyor 8 aydır. Hiç kimse neredesin diyemedi. Biz kopuk bir aileyiz; ama aileydik biz. Ben ailemle gurur duyuyorum. Kadına şiddet diye bir şey yok. Ayşe Dırla, beni dövmüyordu diyor. Emine Bulut'a bağlıyor. Emine Bulut yardım istiyordu. Kadir Şeker elinde bıçak, açık bir şekilde gelmiş'' dedi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Özgür Duran'ın ailesi ile kadın hakları savunucu platformun üyeleri arasında ise kısa bir gerginlik yaşandı.

Kaynak: DHA

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