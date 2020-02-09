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Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması için internette imza kampanyası başlatıldı

09.02.2020 20:57 | Son Güncelleme

Konya'da kız arkadaşı Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması için internette imza kampanyası başlatıldı.

Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması için internette imza kampanyası başlatıldı

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'e Twitter'da düzenlenen destek kampanyasından sonra change.org'da da imza kampanyası başlatıldı.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Kadir Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da #kadiriçinadalet etiketiyle kampanya yürütülüyordu.

Change.org internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında "Kadir Şeker Tutuksuz Yargılanmalı" çağrısı yapıldı.

Pazar günü açılan sayfaya birkaç saat içinde 30 binden fazla kişi imza attı.

İnternet sitesinin kampanyasında şu ifadeler yer aldı:

"Fen Lisesi mezunu olan ve tıp fakültesine hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, bir erkek tarafından şiddete maruz kalan Ayşe D'nin hayatını kurtarmak istedi. Çıkan boğuşmada bıçak, şiddet uygulayan şahsın kalbine isabet etti ve şahıs öldü. Şiddete maruz kalan Ayşe D. de Özgür Duran'ın kendisini önce evde sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtamaya çalıştığını söyledi."

Özgür Duran'ın birçok suçtan sabıkası olduğu da hatırlatılan dilekçede "Bu olaya 'meşru müdafaa' çerçevesinde yaklaşılmalı. Sadece 'can' kurtarmak isteyen bu genç tutuksuz yargılanmalı" çağrısı yapıldı.

Olay nasıl gerçekleşti?

32 yaşındaki Özgür Duran ile kız arkadaşı Ayşe D arasında evde oldukları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve tartışma sırasında Duran'ın Ayşe D'yi darp ettiği bildirildi.

Bunun üzerine Ayşe D evden çıkıp yakınlardaki parka gitti.

O sırada parktan geçmekte olan Kadir Şeker, Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Duran, boğazını sıktığı Şeker'i yere yatırıp yumruk atmaya başladı.

Kadir Şeker, kurtulduktan sonra kaçmak istedi. Duran ise peşinden gittiği gence tekrar saldırdı. Bunun üzerine Şeker, meyve soymak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Boğuşma sırasında bıçak Özgür Duran'ın kalbine saplandı. Şeker, olay yerinden kaçtı.

Ayşe D.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldrılan Duran, hayatını kaybetti.

Ailesinin doktor olmak istediğini belirttiği Şeker ise yakalanarak, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'Oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu'

DHA'ya göre Şeker, ifadesinde tek amacının dövülen kadını kurtarmak olduğunu, kendisine saldırılması nedeniyle korkutmak amaçlı bıçağı çıkardığını, ancak boğuşma sırasında olayın yaşandığını söyledi.

Oğlunun üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen Baba Cengiz Şeker, "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" diye konuştu.

Ayşe D.'nin de ifadesinde olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattığı öğrenildi.

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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