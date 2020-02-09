Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması için internette imza kampanyası başlatıldı

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'e Twitter'da düzenlenen destek kampanyasından sonra change.org'da da imza kampanyası başlatıldı.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Kadir Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da #kadiriçinadalet etiketiyle kampanya yürütülüyordu.

Change.org internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında "Kadir Şeker Tutuksuz Yargılanmalı" çağrısı yapıldı.

Pazar günü açılan sayfaya birkaç saat içinde 30 binden fazla kişi imza attı.

İnternet sitesinin kampanyasında şu ifadeler yer aldı:

"Fen Lisesi mezunu olan ve tıp fakültesine hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, bir erkek tarafından şiddete maruz kalan Ayşe D'nin hayatını kurtarmak istedi. Çıkan boğuşmada bıçak, şiddet uygulayan şahsın kalbine isabet etti ve şahıs öldü. Şiddete maruz kalan Ayşe D. de Özgür Duran'ın kendisini önce evde sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtamaya çalıştığını söyledi."

Özgür Duran'ın birçok suçtan sabıkası olduğu da hatırlatılan dilekçede "Bu olaya 'meşru müdafaa' çerçevesinde yaklaşılmalı. Sadece 'can' kurtarmak isteyen bu genç tutuksuz yargılanmalı" çağrısı yapıldı.