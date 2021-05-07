Kadir Suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu! İşte Kadir Suresinin meali ve anlamı

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an-ı Kerim’in bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) Ramazan’da indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayında olduğu açıktır; Ramazan’ın hangi gecesine denk geldiği ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır.

O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

‘’İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.’’ derken, ‘’Doğrusu Biz, onu (Kurân'ı) Kadir gecesinde indirdik.’’ mealiyle Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesinde indirildiği anlaşılıyor. Ancak kimi rivayetlere göre; Kadir Gecesinin hangi gece idrak edildiği bilinmiyor. Bu dönemlerde her geceyi Kadir Gecesi gibi ihya edilmesi gerektiği için net olarak paylaşılamadığı belirtiliyor.

Bununla beraber, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu nedenle Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur.

Bazı rivayetlere göre Kur’an-ı Kerim bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.



