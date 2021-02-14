Kadir Topbaş'a veda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, dün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bugün defnedilecek Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Zincirlikyu Gasilhanesi’nden alınan Topbaş’ın naaşı tören için Beyoğlu Belediyesi önüne getirildi. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne götürüldü.

"ESERLERİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kendisiyle Kasımpaşa’da Beyoğlu’nda dolaşırken, çocukluğundan hatıraları paylaşırdı. Biz de Beyoğlu’nda onu sevenler olarak, burada bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İstanbul’un, Beyoğlu’nun Kadir abisi olacak. Biz onu öyle hatırlayacağız" dedi.

(İHA)

