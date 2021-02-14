HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadir Topbaş'a veda

Kadir Topbaş'a veda

14.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadir Topbaş'a veda

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş, dün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bugün defnedilecek Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Zincirlikyu Gasilhanesi’nden alınan Topbaş’ın naaşı tören için Beyoğlu Belediyesi önüne getirildi. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne götürüldü.

0015f3c23ffde2f8d6fd002bc70bb109

"ESERLERİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kendisiyle Kasımpaşa’da Beyoğlu’nda dolaşırken, çocukluğundan hatıraları paylaşırdı. Biz de Beyoğlu’nda onu sevenler olarak, burada bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İstanbul’un, Beyoğlu’nun Kadir abisi olacak. Biz onu öyle hatırlayacağız" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacakBahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Koronavirüse yakalandı, hayatı kurtuldu

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

İbo Show'u salladı! 'Ölümsüzlüğü mü buldun?'

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

Soylu'dan net mesaj: Tek bir terörist kalmayana kadar...

Şırnak’ta trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

Polis memuru hayatını kaybetti

Hüseyin Topbaş: Korona değil organ yetmezliğinden vefat etti

Topbaş'ın ölüm nedeniyle ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan şehit 13 sivil vatandaş için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu: Milletimizin başı sağ olsun

13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

13 sivilin şehit edildiği mağaradan çıktı!

Bahçeli'den Gara'daki katliamla ilgili flaş açıklama: Kader anı olduğuna inanıyorum

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.