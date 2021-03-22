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Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel nereli? Kadri Gürsel kaç yaşında?

22.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadri Gürsel, siyaset gündemi ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündemde sık sık kendine yer buluyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile birçok izleyicinin dikkatini çeken Kadri Gürsel, gazeteciliğe ilk olarak 1986 yılında başlamıştır. 2016 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yazmaya başlamıştır. Kadri Gürsel. Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştığı sırada, gazeteye başlatılan operasyon sonucunda gözaltına alınmıştır.

Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel nereli? Kadri Gürsel kaç yaşında?

Kadri Gürsel, 5 Kasım 2016 itibariyle ise tutuklanmıştır. Kadri Gürsel, kesinleşen mahkeme kararınca 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır ve 2019 senesinde adliyeye giderek teslim olmuştur. Daha sonra Kadri Gürsel’in tahliyesine karar verildi.

KADRİ GÜRSEL KİMDİR?

986 yılında gazeteciliğe başlayan Gürsel, Ankara'da bulunan Yeni Gündem adlı haber dergisinde çalıştı. Daha çok dünyadan haberler ve dış politikayla ilgili konularla ilgilendiği derginin 1988 yılında yayın hayatı sona erdi.

1993 yılına dek Cumhuriyet, Güneş ve Sabah gazeteleri ile Nokta dergisinde editörlük ve muhabirlik görevlerinde bulundu.

1993'te Agence France-Presse'in İstanbul muhabirliğini yapan Gürsel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1995 yılında Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği Çelik Harekâtı'nı izlemek için Reuters'ın foto muhabiri Fatih Sarıbaş ile birlikte bulunduğu Irak'tan Türkiye'ye döndükten sonra Diyarbakır'a gitmek üzere yola koyuldukları Nusaybin'de PKK militanları tarafından 31 Mart günü kaçırıldılar. 26 günlük esaretin ardından Şırnak'ta serbest bırakıldılar. Alıkonulduğu süre içerisindeki gözlemlerini kaleme aldığı Dağdakiler adlı kitabı 1996 yılında yayımlandı.

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1998'de Milliyet grubunun haftalık olarak yayımladığı Artı Haber adlı derginin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Ardından gazetenin dış haberler müdürlüğüne getirilen Gürsel, 2008 yılının sonuna kadar bu görevde bulundu. 2007'de gazetede başladığı köşe yazarlığını sürdürmektedir.

Gürsel, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı'dır.

Kadri Gürsel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan patlama sonrası kişisel twitter hesabı üzerinden yazdığı yazılar nedeniyle Milliyet Gazetesi tarafından işinden çıkarıldı.13 Eylül 2015'te Diken gazetesine geçti. Burada yazılarını Nisan 2016'ya dek sürdürdü.

8 Mayıs 2016'da tekrar Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı.

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