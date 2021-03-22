Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel nereli? Kadri Gürsel kaç yaşında?

Kadri Gürsel, 5 Kasım 2016 itibariyle ise tutuklanmıştır. Kadri Gürsel, kesinleşen mahkeme kararınca 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır ve 2019 senesinde adliyeye giderek teslim olmuştur. Daha sonra Kadri Gürsel’in tahliyesine karar verildi.

KADRİ GÜRSEL KİMDİR?

986 yılında gazeteciliğe başlayan Gürsel, Ankara'da bulunan Yeni Gündem adlı haber dergisinde çalıştı. Daha çok dünyadan haberler ve dış politikayla ilgili konularla ilgilendiği derginin 1988 yılında yayın hayatı sona erdi.

1993 yılına dek Cumhuriyet, Güneş ve Sabah gazeteleri ile Nokta dergisinde editörlük ve muhabirlik görevlerinde bulundu.

1993'te Agence France-Presse'in İstanbul muhabirliğini yapan Gürsel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1995 yılında Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği Çelik Harekâtı'nı izlemek için Reuters'ın foto muhabiri Fatih Sarıbaş ile birlikte bulunduğu Irak'tan Türkiye'ye döndükten sonra Diyarbakır'a gitmek üzere yola koyuldukları Nusaybin'de PKK militanları tarafından 31 Mart günü kaçırıldılar. 26 günlük esaretin ardından Şırnak'ta serbest bırakıldılar. Alıkonulduğu süre içerisindeki gözlemlerini kaleme aldığı Dağdakiler adlı kitabı 1996 yılında yayımlandı.