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  4. Kafa kafaya çarpıştılar! Ters yöne giren motosiklet sürücüsü az daha canından oluyordu

Kafa kafaya çarpıştılar! Ters yöne giren motosiklet sürücüsü az daha canından oluyordu

30.04.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı’nda meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden D300 karayoluna çıkan İbrahim Ç. (17) idaresindeki motosiklet, Alparslan Türkeş Kavşağı’ndan İzmir-Ankara istikametine ters yöne çıkıp, benzin istasyonuna girmek istedi. Bu sırada benzin istasyonundan çıkan Erkan Akçataş (45) idaresindeki otomobil de D300 karayoluna bağlanmak isterken, ters yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı İbrahim Ç., Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin D300 karayolunda tersten gelip, benzin istasyonundan çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

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