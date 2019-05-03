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"Kafanı kuma gömmüşsün, dünyadan haberin yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:18 | Son Güncelleme

Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "(Karamollaoğlu'na eleştiri) Hızlı tren göçü hızlandırır diyen bir siyasetçi, yakın zamanda çıktı ve dedi ki Iğdır'da, Ardahan'da, Şırnak'ta üniversiteye ne gerek var. Kusura bakma, demek ki kafanı kuma gömmüşsün, dünyadan haberin yok" - "Gel Iğdır'a, Iğdır Üniversitesindeki gelişimi gör. Iğdır Üniversitesine sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin, üstelik de sadece lisans için değil, yüksek lisans ve doktora için geldiklerini de gör, bunların Iğdır'a oluşturduğu katma değeri gör"

Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üniversitelerle ilgili sözlerine ilişkin, "Hızlı tren göçü hızlandırır diyen bir siyasetçi, yakın zamanda çıktı ve dedi ki Iğdır'da, Ardahan'da, Şırnak'ta üniversiteye ne gerek var. Kusura bakma, demek ki kafanı kuma gömmüşsün, dünyadan haberin yok." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kars Milletvekili Arslan'a, Iğdır Üniversitesi tarafından Karaağaç Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende fahri doktora ünvanı verildi.

Arslan, burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Iğdır'da üniversite açılmasını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

Üniversitenin bölgeye katkılarına değinen Arslan, "Hızlı tren göçü hızlandırır diyen bir siyasetçi, yakın zamanda çıktı ve dedi ki Iğdır'da, Ardahan'da, Şırnak'ta üniversiteye ne gerek var. Serhat ili olarak buraları bekle derken Iğdırlıya güveniyorsun, serhat ili olarak buraları koru derken Iğdırlının şehit olmasını istiyorsun ama Iğdır'a hizmet etmeye gelince üniversite fazla, Iğdır'a niye üniversite yapıldı diye eleştiriyorsun. Kusura bakma, demek ki kafanı kuma gömmüşsün, dünyadan haberin yok." diye konuştu.

Karamollaoğlu'nu Iğdır'a davet eden Arslan, şunları söyledi:

"Gel Iğdır'a, Iğdır Üniversitesindeki gelişimi gör. Iğdır Üniversitesine sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin, üstelik de sadece lisans için değil, yüksek lisans ve doktora için geldiklerini de gör, bunların Iğdır'a oluşturduğu katma değeri gör. Sadece teori değil, üniversitede öğrettiklerimizi nasıl pratiğe çeviririz, Iğdırlı bundan nasıl faydalanır, Iğdır nasıl kalkınır diye yapılan çalışmaları ve çırpınmaları gör."

Iğdır ve Ardahan üniversitelerinin bölge için çok önemli olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"İnsanlar eğer kafalarını kendi kumlarına gömmekten kurtulurlarsa Iğdır Üniversitesinin sadece Iğdırlılar için değil ülkemiz için gurur mekanı olduğunu görür ve bilirler. Elbette ki bu mekanın, bu yuvanın, ülkemizin geleceğini teslim edeceğimiz gençleri daha iyi yetiştirmesi adına bize hangi platformda, ne zaman ne düşerse her zaman baş göz üstüne demeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ahmet Arslan'a fahri doktora cübbesini giydirdi.

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