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Kafası demir korkuluğa sıkıştı, feci şekilde can verdi!

08.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kafası demir korkuluğa sıkıştı, feci şekilde can verdi!

Adıyaman'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yenigüven köyünde evinin bahçesinde oyun oynayan Mert Özer'in (2) kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı.

Çocuğu kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaran ailesi, Özer'i sağlık ekiplerine teslim etti.

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. (AA)

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Adıyaman
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