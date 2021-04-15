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  4. Kafası kopmuş halde kıyıya vurdu! Jilet gibi keskin dişleri ve dev dili ürpertti

Kafası kopmuş halde kıyıya vurdu! Jilet gibi keskin dişleri ve dev dili ürpertti

15.04.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ta yaşayan yaşlı çift, sahile vuran deniz canlısının ne olduğunu anlamak için Facebook kullanıcılarından yardım istedi. Jilet gibi keskin dişleri ve dev diliyle dikkat çeken hayvanının ne yazık ki kafası ve vücudu birbirinden ayrıydı.

Kafası kopmuş halde kıyıya vurdu! Jilet gibi keskin dişleri ve dev dili ürpertti

Birleşik Krallık'ta yer alan Devon sahilindeki bir plajda kıyıya vuran gizemli balık kafası yaşlı çifti tedirgin etti ve fotoğraflarını çekerek, Facebook hesaplarından paylaştılar.

Angela Mynard adlı kadın, ''Biri bana bunun ne tür bir balık olduğunu söyleyebilir mi? Büyük bir dili ve ağzında birçok dişi var. Damağında bile diş var. Denizde yüzerken buna çarptığımı düşünmek tüylerimi ürpertiyor'' şeklinde not düştü.

FENER YA DA YILAN BALIĞI OLABİLİR

Çiftin paylaşımına binlerce yorum geldi. Bir kullanıcı ''Bu bir yılan balığı olabilir'' derken bir başkası ''Bu muhtemelen bir taş balık ya da fener balığı'' olabileceğini söyledi.

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