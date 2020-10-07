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Kafası ve ayakları ayrılmış! Kırıkkale'de yavru kedi vahşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de kafası ve ön ayakları kopmuş halde bulunan yavru kedi görevlileri harekete geçirdi. Belediye çalışanları, ölü halde bulunan yavru kediyi incelemek üzere hayvan barınağına götürdü.

Kafası ve ayakları ayrılmış! Kırıkkale'de yavru kedi vahşeti

Kent merkezi Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde, vatandaşlar, yol kenarında kafası ve ön ayakları vücudundan kopmuş halde ölü kedi yavrusu buldu. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemenin arından, kedinin parçalarını poşete koyup, Hayvan Barınağı'na götürdü. Bu sırada 3 çocuğun, kafası ve ayakları kopmuş kediye bakmaları da dikkat çekti. Veteriner hekim tarafından yapılacak inceleme sonucu yavru kedinin kafası ve ayaklarının nasıl koptuğu belirlenecek.

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