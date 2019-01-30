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Kafede bin 863 adet uyuşturucu hap ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:42 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada bir kafede gözaltına alınan şüphelinin karnına zulaladığı bin 863 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada bir kafede gözaltına alınan şüphelinin karnına zulaladığı bin 863 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bir kafede tespit edilen şüpheli E.K.’nın üst araması yapıldı. Şüphelinin üst aramasında karın bölgesine zulalanmış halde 654 gram bin 863 adet exstacy hap ele geçirildi.
Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli E.K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarakceza evine gönderildi.

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