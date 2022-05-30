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  4. Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! "Açık giyinmek yasaktır" yazdılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! "Açık giyinmek yasaktır" yazdılar

30.05.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, girişine 'Burada açık giyinmek yasaktır' yazan bir kafeye gelen genç kız, personel tarafından dışarı çıkartıldı. Genç kız, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşarak "Şort giydiğim için kafeden kovuldum" dedi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından kafe sahipleri ise açıklama yaptı.

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! "Açık giyinmek yasaktır" yazdılar

Sosyal medyada gündem olan olay, geçtiğimiz hafta sonu Körfez Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir genç kız, arkadaşıyla beraber kafeye gitti.

AİLELERİN RAHATSIZ OLDUĞUNU SÖYLEYİP...

Sipariş verdikten kısa bir süre sonra, kızların yanına gelen bir personel kendilerine şort giymelerinin uygun olmadığını belirterek, ‘Burada açık kıyafetler giyilmediğini, ailelerin bundan rahatsız olduğunu’ söyleyip genç kızların dışarı çıkmalarını istedi.

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"PARA TEKLİF EDİLİP KAFEDEN GİTMEMİZİ İSTEDİ"

Genç kız kafe önünde ‘Burada açık giyinmek yasak’ yazılı tabelanın fotoğrafını “Şort giydiğim için kafeden kovuldum. Merhaba, bugün arkadaşlarımla kafede otururken kafenin çalışanı ‘kapalı’ arkadaşımı yanına çağırıp burada açık giyinilmediğini ve ailelerin bundan rahatsız olduğunu söyledi. Arkadaşıma para teklif edip kafeden gitmemizi istedi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Olay kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, kafeye tepkiler yağdı.

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İŞLETME SAHİPLERİNDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan işletme sahipleri, olayın kendilerinden habersiz bir şekilde yaşandığını öne sürdü.

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Yaşanan olaydan dolayı özür dileyen kafe sahipleri açıklamasında, “Kafemizde yaşadığımız olayla ilgili saygısızlığı yapan personel işten çıkarılmıştır. Kafe yönetiminin bu olaydan haberi yoktur. Olayı kamera kayıtlarından izler izlemez kafe yönetimi saygısızlığı yapan personelin işine son vermiştir. Özür dileriz” ifadelerine yer verdi. (DHA)


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