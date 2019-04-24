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"Kafkas Kartalları", 30. sanat yılında konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

"Kafkas Kartalları", 30. sanat yılında konser verecek

İSTANBUL (AA) - "Kafkas Kartalları" olarak bilinen İstanbul Kafkas Dans Topluluğu, 30. sanat yılını 28 Nisan'da vereceği konserle kutlayacak.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, Kafkasya toplumlarının kültürel zenginliklerindeki dans ve müzik çeşitliliği sanatseverlere sunulacak.

İstanbul Kafkas Dans Topluluğu 1989'da İstanbul'un Anadoluhisarı semtinde kuruldu. 1993 yılında Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi bünyesine katılarak çalışmalarına ve eğitimlerine devam etti.

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