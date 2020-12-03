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Kağıda emdirilmiş çok miktarda bonzai ele geçirildi

03.12.2020 12:44 | Son Güncelleme:
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Kağıda emdirilmiş çok miktarda bonzai ele geçirildi

Antalya’da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında aramada yapıldı.

Antalya’da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin aracında aramada yapıldı. Araçta, faklı ebatlarda çok sayıda kağıda emdirilmiş toplamda 75 bin 600 kullanımlık olduğu değerlendirilen bonzai ve uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 745 TL para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, G.Ö. ve G.K’nın araçla uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. 28 Kasım Cumartesi günü seyir terası mevkiinde görülen 2 şüpheli, kaçmaya çalıştı fakat polisler tarafından kısa sürede durduruldu. Araçta yapılan aramada 2,1 gram metamfetamin maddesi, faklı ebatlarda çok sayıda kağıda emdirilmiş toplamda 75.600 kullanımlık olduğu değerlendirilen bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 745 TL paraya el konuldu. Yakalanan G.Ö. ve G.K’de, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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