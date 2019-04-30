HABER

KAGİDER’den kadın istihdamı çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), UNESCO işbirliğinde kadın istihdamını arttırmak üzerine çalıştay düzenlendi.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), UNESCO işbirliğinde kadın istihdamını arttırmak üzerine çalıştay düzenlendi. Çalıştayda iş dünyasının kadın temsilcilerinin, kadın istihdamının arttırılmasına yönelik görüş ve önerileri masaya yatırıldı.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi) ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğinde “Herkesin Kazanacağı Formül: Kadın İstihdamını Arttırmak” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi.
KAGİDER merkezinde düzenlenen çalıştaya, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Etkinlikte, UNESCO’nun toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ve uygulamaya dönük sonuçları çeşitli yönleriyle ele alındı.

“Türkiye adına neler yapabileceğimizi bu toplantıda müzakere edeceğiz”
Çalıştayı değerlendiren UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komisyonu Başkanı, Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, “UNESCO bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletlerin en üst eğitim, bilim ve kültür yapısı. Bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği ihtisas komitesi olarak da Birleşmiş Milletlerin 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olan aynı zamanda da 15 sürdürülebilir küresel kalkınma hedefinin tamamının ortak keseni diyebileceğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği alanında, burada da konunun merkezine istihdamı yerleştirerek Türkiye adına neler yapabileceğimizi bu toplantıda müzakere edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Her zaman ilerinin bir adım daha ilerisi vardır”
Bu kez iş dünyasının kadın temsilcilerini aynı masa etrafından buluşturmayı amaçladıkların söyleyen Uslu, “Hem kadın istihdamını iş hayatında merkeze koyan, hem de ekonomik büyüklük olarak Türkiye ekonomisinin önemli oyuncuları diyebileceğimiz iş dünyası temsilcilerini aynı masa etrafında toplayarak, bu doğrultuda konunun gerçek muhatabı diyebileceğimiz, bu konuyu sahiplendiğinde ülkenin kaderini değiştirebilecek oyuncular bunu nasıl değerlendiriyor. Her zaman ilerinin bir adım daha ilerisi vardır. Biz ülkemizi adımlarca, kilometrelerce bu konuda da ileri taşımak adına ne yapmalıyız arayışını iş dünyasının gerçek temsilcileri aracılığıyla bir araya getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğitim arttıkça kadının istihdamda var olması da artıyor”
KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ise kadın istihdamı ile eğitim arasındaki doğru orantıya dikkat çekerek “Eğitim arttıkça kadının istihdamda var olması da artıyor. Bu yüzde 72’li rakamlara doğru gidiyor. Bu temel perspektifte sorunları görüp buna göre çözümler vermeliyiz. Büyük kurum, kuruluşları, dernekleri temsil ediyorsunuz. Bu ana çalıştayda beklediğimiz şey bu iyi örnekleri paylaşmak, çözüm önerilerini bizimle paylaşmanız ki buradan bir deklarasyona doğru gidelim” ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Bahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sunduBahçeşehir Koleji, tüm öğretmenlerine sağlık sigortası güvencesi sundu
Beyoğlu'nda alev alev yanan gecekondu küle döndüBeyoğlu'nda alev alev yanan gecekondu küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.