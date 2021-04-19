Kağıt Ev dizisi gerçek hikaye mi? Kağıt Ev nerede çekiliyor?

Kağıt Ev dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Dizisinin yapımcısı Saner Ayatr; yapımı ise O3 medya olarak açıklandı. Heyecanla beklenen Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosu ise araştırılmaya devam ediyor.

KAĞIT EV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kağıt Ev dizisinin başrol oyuncularının ilgi odağı olduğu ve Erdal Beşikçioğlu ile Nur Fettahoğlu’nun başarılı oyunculuklarını izleme fırsatı yakalayacağız. Dizisinin çekim yerlerinde hem açık mekanlar hem de kapalı mekanlar kullanılacaktır.

Bununla birlikte orman, mahalle, bahçe, cadde, sokak gibi farklı alanlarda dizi çekimleri yapılacak. Kağıt ev dizisi, eski bürokratlardan olan Bedrettin Dalan’ın İstanbul Reşadiye’de bulunan evinde çekileceği kesinleşmiştir. Dizi severlerin ilgisini konusuyla toplayan dizinin çekim yeri İstanbul ili olup, İstanbul’un farklı semtlerinde çekimler sürecek.

KAĞIT EV DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ? KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ‘Suçlu Peşinde’ programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin’i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci’yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre’nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm’ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci’yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert’tir… Çünkü İnci, Mert’in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan’a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

