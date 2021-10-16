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Kağıthane'de istinat duvarı çöktü, minibüs mahsur kaldı

16.10.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de, temel kazma çalışmaları yapılan inşaatta toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü.

Kağıthane'de istinat duvarı çöktü, minibüs mahsur kaldı

Olay, Talatpaşa Mahallesi Darıverdi Sokak'ta cuma saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazma çalışmaları yapılan bir inşaatta toprak kaymasının ardından istinat duvarı çöktü.

SOKAK SAKİNLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Gürültüyü duyarak yataklarından fırlayan sokak sakinleri panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökmenin meydana geldiği sokakta bulunan iki bina sakinleri, hasar oluşmuş olabileceği ihtimaline karşın polis ve zabıta ekiplerinin uyarılarıyla dışarı çıktı.

Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar, yapılan incelemenin ardından herhangi bir hasar tespit edilmemesi üzerine tekrar evlerine girdi. Bina ve çevresine şerit çekilerek, demir bariyerlerle güvenlik önlemi alındı. Bina önüne park edilmiş bir minibüs ise çökme nedeniyle sokağın daralması yüzünden mahsur kaldı.

"KOMŞULARIMIZ BİR GECE EVE GİREMEDİLER"

İsmini vermek istemeyen bir sokak sakini çökmeyle ilgili, "Buradaki evlerin çoğu 60-70 yıllık eski binalar. Dün akşam gürültü geldi. Komşularımız bir gece eve giremediler" dedi. (DHA)

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Kağıthane
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