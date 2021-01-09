Kağıthane'de kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü

Olay, saat 20.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın, kullandığı taksi ile birlikte kardeşinin evinin önüne geldi. Basın'ın başka bir taksici arkadaşı da onu takip etti. Akşam Sokak'ta bulunan kardeşinin evinin önüne geldiği anda ise sokakta siyah bir otomobil daha görüldü.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Sokakta duran iki taksinin arkasına yaklaşan siyah otomobilden inen bir kişi Ferhat Basın'a kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Basın, silah sesleri üzerine aşağı inen kardeşi tarafından saldırıya uğradığı taksi ile Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olduğu değerlendirilen cep telefonu olay yerinde bulundu. Olay yerinde ayrıca, Ferhat Basın'a ait olduğu tahmin edilen saat ve çok sayıda boş kovan bulundu.