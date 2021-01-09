HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane'de kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü

Kağıthane'de kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü

09.01.2021 22:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kağıthane'de kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi sürücüsü öldürüldü

Kağıthane'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın, kardeşinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Taksi şoförlüğü yapan Basın'ın olay anı öncesinde siyah bir otomobil tarafından takip edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak'ta meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın, kullandığı taksi ile birlikte kardeşinin evinin önüne geldi. Basın'ın başka bir taksici arkadaşı da onu takip etti. Akşam Sokak'ta bulunan kardeşinin evinin önüne geldiği anda ise sokakta siyah bir otomobil daha görüldü.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Sokakta duran iki taksinin arkasına yaklaşan siyah otomobilden inen bir kişi Ferhat Basın'a kurşun yağdırdı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Basın, silah sesleri üzerine aşağı inen kardeşi tarafından saldırıya uğradığı taksi ile Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ferhat Basın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Aleyna Çakır' açıklamasıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Aleyna Çakır' açıklaması

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olduğu değerlendirilen cep telefonu olay yerinde bulundu. Olay yerinde ayrıca, Ferhat Basın'a ait olduğu tahmin edilen saat ve çok sayıda boş kovan bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın gerçekleştiği sokakta oturan Nedim Aktaş, yaşananları anlattı. Aktaş, “Ben balkonda sigara içiyordum. Siyah taksi geldi buraya. Bu köşede durdu. Bir el sıktı. Sonra gitti taksinin önünde durdu. 4-5 elde taksinin içinde sıktı adama. Sonra adama küfür etti. Arabaya bindi yukarı doğru gitti." dedi. Başka bir sokak sakini ise, “Biz üst katta oturuyorduk. Pat diye bir ses geldi. 5 el ateş etti. O sırada ben camdan baktım. Aşağı indiğimizde zaten herkes aşağı inmişti. Sonra kardeşi geldi. Yaralıyı taksinin arka koltuğuna attılar. Hastaneye götürdüler." diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
TL'yi ateşe verip sigara yaktılarTL'yi ateşe verip sigara yaktılar
65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?

En Çok Okunan Haberler

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Ocak koronavirüs tablosu

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme davasında 21 sanığa yakalama kararı

Tepki çeken görüntüler! 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

Antalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

Korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde bulundu

Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Çekmeköy’deki 45 bin liralık soygunun görüntüleri ortaya çıktı

45 bin liralık soygun kamerada!

Magandalığın böylesi! Kütahya'da trafik levhalarını hedef tahtasına çevirdiler

Magandalığın böylesi! Trafik levhalarını hedef tahtasına çevirdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.