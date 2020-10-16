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Kağıthane'de maganda terörü! Motosikletlinin önünü kesip tokatladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kağıthane'de otomobil sürücüsü, motosiklet sürücünün önünü kesip tokat attı. Yol verme tartışması nedeniyle yaşanan kavgada kaskını alarak motosikletliyi döven trafik magandası, kavgayı ayırmaya çalışanları silah kullanmakla tehdit etti. Tehditler savuran ve trafiği birbirine katan magandanın yaptıkları çevredekilerin telefonuyla görüntülendi.

Kağıthane'de maganda terörü! Motosikletlinin önünü kesip tokatladı

Olay, Kağıthane, Cendere Caddesi'nde Salı günü saat 09.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede giden otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu. Motosiklet sürücüsünün kaskını alan otomobil sürücüsü, hakaret ve küfür etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen öfkeli sürücü, 'Gel barışalım' dediği motosiklet sürücüsünün bir anlık boşluğundan faydalanarak, ona tokat attı.

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Motosiklet sürücüsünün kaskını alan ve tokatlayan öfkeli sürücünün, çevredeki vatandaşların 'polisi arayın, karakola gidelim' demesi üzerine aracından silahını almaya teşebbüs ettiği görüldü. Bunun üzerine çevredekiler sağa sola kaçışırken motosiklet sürücüsü de motosiklet ve kaskını bırakarak kaçmaya başladı. Bunu gören trafik magandası, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı ancak yakalayamadı. Motosiklet sürücüsünün kaçmasıyla bu kez otomobilinin arkasındaki kamyonet sürücüsüne yöneldi. Kamyonet sürücüsüne de tehditler savurmayı ihmal etmeyen maganda, çevredeki vatandaşların uğraşıyla zorla aracına bindirildi. Yaşanan o anlar ise kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kağıthane'nin en işlek caddelerinden biri olan Cendere Caddesi'nde yaklaşık yarım saat süren kavga nedeniyle trafik akışı da aksadı. Otomobilini trafik ışıklarına park eden kişi, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

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DHA

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