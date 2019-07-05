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Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de PTT şubesi yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

Olay saat 16.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahalle Konağı'nın da bulunduğu binanın otoparkına giren iki kişi, yüzlerine maske takarak giriş katındaki PTT şubesine yöneldi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı özetlerken diğeri ise silah doğrulttuğu görevliden kasadaki parayı vermesini istedi. Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, binadan çıkarak yaya olarak kaçtı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplere, özel harekat polisleri de destek verdi. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışmalara başladı.

'ELİNDE SİLAH VARDI'

Soyguncuları kaçarken gördüğünü belirten Aysu Çakı, "Yüzlerini kapalı görünce, tedirgin oldum. Aşağıya doğru kaçtılar. Para birinin elindeydi, diğeri de arkadan koşuyordu; elinde silah vardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane ptt soygun

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