Kağıthane'de tek tekerler şovu kötü bitti! Arkasındaki arkadaşını böyle düşürdü

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Çağlayan Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer A’nın (22) kullandığı motosiklete arkadaşı Muhammet Emre K. (16) ile binerek sokak içiresinde tek tekerlek şov yapmaya çalıştı. Sürücü Ömer A. sokakta tek tekerlek üzerinde ilerlerken, ön tekerleği indirdiği sırada Muhammet Emre K. dengesini kaybederek yola düşüp yaralandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaralı Muhammet Emre K.’nın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşları ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı Muhammet Emre A. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOV YAPARKEN ARKADAŞINI DÜŞÜRDÜ

Kağıthane’de tek tekerlek yaparken arkadaşının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücünün tekerleği indirdiği sırada arkasındakinin düştüğü, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar ve sonrasında yaralının ambulansa alınması yer alıyor.

(İHA)

