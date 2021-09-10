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  4. Kağıthane'de tek tekerler şovu kötü bitti! Arkasındaki arkadaşını böyle düşürdü

Kağıthane'de tek tekerler şovu kötü bitti! Arkasındaki arkadaşını böyle düşürdü

10.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de sokak içerisinde tek tekerlek üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, ön tekerleği indirdiği sırada arkasındaki arkadaşı yola düşerek yaralandı. Yaşanan ilginç kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kağıthane Çağlayan Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer A’nın (22) kullandığı motosiklete arkadaşı Muhammet Emre K. (16) ile binerek sokak içiresinde tek tekerlek şov yapmaya çalıştı. Sürücü Ömer A. sokakta tek tekerlek üzerinde ilerlerken, ön tekerleği indirdiği sırada Muhammet Emre K. dengesini kaybederek yola düşüp yaralandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaralı Muhammet Emre K.’nın yardımına koştu. Çevredeki vatandaşları ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı Muhammet Emre A. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOV YAPARKEN ARKADAŞINI DÜŞÜRDÜ

Kağıthane’de tek tekerlek yaparken arkadaşının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücünün tekerleği indirdiği sırada arkasındakinin düştüğü, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar ve sonrasında yaralının ambulansa alınması yer alıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kağıthane
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