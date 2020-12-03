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Kağıthane'de torbacılar güpegündüz bıçaklarla birbirine girdi

03.12.2020 15:46 | Son Güncelleme:
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Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları birbirine girdi. Çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi olaya anında müdahale eden polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Gürsel Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında anlaşmazlık bulunan uyuşturucu satıcıları sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Kavga sırasında kişilerden biri eline geçirdiği demirle diğeri de bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken o sırada devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri olaya anında müdahale ederek kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisten saklamak için bina köşesine atılan uyuşturucu polis tarafından ele geçirildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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