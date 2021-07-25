HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane'de yabancı uyruklu ailenin darp ve işkence ettiği çocukları polisler kurtardı!

Kağıthane'de yabancı uyruklu ailenin darp ve işkence ettiği çocukları polisler kurtardı!

25.07.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de biri engelli üç çocuğunu darp eden yabancı uyruklu anne ve babanın yaptıkları kan dondurdu. Çocukların çığlıkları üzerine fark edilen olay sonrası vatandaşlar ihbarda bulununca Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Çocuklar, kilitli tutulduğu evden kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Kağıthane'de yabancı uyruklu ailenin darp ve işkence ettiği çocukları polisler kurtardı!

Olay, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir çocuklarını evde darp eden yabancı uyruklu anne ve baba, gece saatlerinde 1’i engelli 3 çocuğunu yine feci şekilde darp etti. Çocukların acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Anne ve baba daha sonra çocukları ile babaannelerini kilitleyerek evden çıktı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

KAĞITHANE POLİSİ ÇOCUKLARI KURTARDI

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.’yi (5) kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Evdeki babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyorMarmara'nın gizli cenneti! 7 tane tabelası var ama bulunamıyor
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Bayram dönüşü otogarda yoğunluk!Bayram dönüşü otogarda yoğunluk!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Endişelendiren haber! Bir ülkede daha görüldü

Endişelendiren haber! Bir ülkede daha görüldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.