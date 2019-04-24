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Kağıthane'de çöken bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

Çöken binada ziynet eşyaları ve parası kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor - Yıkılan evde yaşayan Emine Dulkadir: - "Altınlarım ve hac param evde kaldı"

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de çöken binada ziynet eşyaları ve parası kalan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta bir binanın çökmesi ile mühürlenen 24 binadaki çalışmalar devam ediyor.

Yıkılan binada ziynet eşyaları kalan 57 yaşındaki Emine Dulkadir, yaklaşık 29 yıldır burada oturduğunu belirterek, "Duvar çökünce bizim evimiz de çöktü. Bizim binamızda çatlak yoktu. Duvar düşene kadar hiçbir şey yoktu." dedi.

Taziye ziyareti nedeniyle evde bulunmadığını da kaydeden Dulkadir, "Ekmek paramı dahi alamadım. Kalan her şeyi kaymakamlığa bildirdim. Altınlarım ve hac param evde kaldı." diye konuştu.

Boşaltılan binalardan birinde yaşayan Süleyman Dökmedemir, "Bugün bakan geliyormuş. Ne karar veriyorlarsa verecekler. Pazartesiden bu yana akrabamızda kalıyoruz. Rahat edemezsin ki." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, enkaz alanı çevresinde bulunan ve yıkılan evlerde eşyaları kalan bazı vatandaşların da göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
bina Enkaz Kağıthane

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