Kağıthane'de kaçak gider borusu isyan ettirdi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de, 7 katlı binanın dışına yapılan lağım borusunun sık sık patlayıp, sızdırma yapması, komşu binada oturanları isyan ettirdi. İki bina arasındaki toprağın lağım suyu nedeniyle kaymaya başladığını belirten vatandaşlar, 7 katlı binanın her an üzerlerine çökeceği korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın dışına yapılan lağım borusu, komşu binada oturanların korkulu rüyası haline geldi. Bina sakinleri, proje dışı, kaçak olarak yapıldığı iddia edilen borunun sık sık patlayıp, sızdırma yapması nedeniyle iki bina arasındaki toprağın yumuşayarak kaymaya başladığını belirtti. Zaman zaman yandaki binadan çatırtı sesi duyduklarını da ifade eden vatandaşlar, toprak kayması nedeniyle binanın üzerlerine çökeceği endişesiyle yaşadıklarını söyledi. Bina sakinleri, birkaç yıldır yaşadıkları sorunun çözüme kavuşturulması için yetkililerden yardım istedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Lağım borusunun sık sık patladığını iddia eden Cemile İkier, evlerinin bahçesinin pislik içinde kaldığını belirterek, "Burası 15 gün önce patladı. Yaptılar, yine patladı. Buraya gelip gidiyorlar, 'fotoğraflarını çekin' diyorlar. Gece boru patlıyor. Ben gece nasıl fotoğraf çekeyim. Buranın sorunu 4 senedir var. Gider borusu kaçak çekilmiş. Alın diyoruz almıyorlar. Geçen de iki saat pislik temizledim. Sabaha kadar duvarlardan ses geliyor. Buralara taşlar sıçradı. Bizim can güvenliğimiz yok. Burayı yıkıyorlar mı yapıyorlar mı ne yapıyorlarsa yapsınlar. Uçacak bir gün bu duvar, biliyorum ben. Kokudan binaya girilmiyor. Ben mecbur değilim milletin pisliğini koklamaya" diye konuştu.