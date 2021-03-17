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Kağıthane’de kahvehane korona virüs baskını

17.03.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de polis ekipleri korona virüs denetimleri çerçevesinde bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Kağıthane’de polis ekipleri korona virüs denetimleri çerçevesinde bir kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehanede okey oynayan 21 kişiye 72 bin 849 TL ceza kesildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürsel Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren ekipler, içeride bulunanların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak okey ve kağıt oyunu oynadığını belirledi. Ekipler iş yeri sahibi ile birlikte içeride bulunan 21 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza uyguladı.

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