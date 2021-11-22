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  4. Kağıthane'de meydan savaşı gibi kavga! O anlar saniye saniye görüntülendi

Kağıthane'de meydan savaşı gibi kavga! O anlar saniye saniye görüntülendi

22.11.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de boş bir arsada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 25 kişi arasında kavga çıktı. Dakikalarca kavga eden kalabalık cep telefonu kamerasına yansırken, bazı kişiler "Vurun" diye bağırdığı duyuluyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada yaşandı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arsada, karşı karşıya geldi. Yaklaşık 25 kişilik grup birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Dakikalarca birbirine saldıranlar arasında, aldıkları darbeler sonucu yaralananlar oldu.

"VURUN" DİYE BAĞIRMASI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri gelmeden saldırganlar, olay yerinden ayrıldı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin kavga eden kişilere "Vurun" diye bağırdığı duyuluyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
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