HABER

Kağıthane'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 02:58 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Tüneli'nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet devrildi.

Kağıthane'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE Tüneli'nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet devrildi. Kazada bir kişi ölürken bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahya Albayrak idaresindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet, Kağıthane Tüneli'nde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Batuhan A. olay yerinde öldü, sürücü Yahya Albayrak ise yaralandı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Batuhan A.,'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Yahya Albayrak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Kağıthane'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıKağıthane'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıKağıthane'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralıKağıthane'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Kağıthane tünelinde motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıKağıthane tünelinde motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)İzmir'de kötü koku ve Körfez kirliliği tepkisi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

6 Eylül Süper Loto Çekiliş Sonuçları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - 7 Eylül Cuma gününe özel en anlamlı resimli Cuma mesajları

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 7 Eylül Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 7 Eylül 2018 diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.