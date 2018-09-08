Kağıthane'de şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de yol kenarına bırakılan şüpheli bavul, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yol kenarına bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi çift yönlü yaya ve araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından incelenen bavul, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.
Patlatınan bavulun içinde giyim malzemeleri olduğu belirlendi.
Uzman ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cadde tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.
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