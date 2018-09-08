HABER

Kağıthane'de şüpheli bavul fünyeyle patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:29 | Son Güncelleme

Yol kenarına bırakılan şüpheli bavul uzman ekipler tarafından fünyeyle patlatıldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de yol kenarına bırakılan şüpheli bavul, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yol kenarına bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi çift yönlü yaya ve araç trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından incelenen bavul, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Patlatınan bavulun içinde giyim malzemeleri olduğu belirlendi.

Uzman ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cadde tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
Türkiye'nin en büyük kum parkı Sivas'ta açıldıTürkiye'nin en büyük kum parkı Sivas'ta açıldı
İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fünye Kağıthane polis şüpheli bavul

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

İstanbul'da tacizci garsona koca tuzağı! Sokak ortasında meydan dayağı yedi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması: Suriye’nin geleceğinde Esad yer almamalı

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne oldu? Flaş iddia: Abdülhamid Han Havalimanı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İdlib açıklaması: 2 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelebilir

Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!

Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.