KAĞITHANE'DE TRAFO PATLADI, VATANDAŞ KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de, sokakta patlayan trafo vatandaşı sokağa döktü. Vatandaşlar, trafoda üst üste gelen patlamalar ve yanma nedeniyle panik yaşadı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından elektriklerin kesilmesi üzerine panik yaşayan sokak sakinleri kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst üste yaşanan patlamalar nedeniyle yanan elektrik kablolarını söndürmekte zorluk yaşadı. Yangın, patlamaların sona ermesinin ardından söndürülebildi.

Sokak sakinlerinden Muhammet Kalaycı, "Burada trafo patladı. Bütün vatandaşlar mağdur oldu. İtfaiye geldi, söndürmeye çalıştı. İtfaiye gelmeden önce bayağı bir parladı. Elektrikler kesildi, elektriksiz kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü trafoda patlamaların olması

-Aktüel

-Trafoda patlamaların olması

-Trafonun yanması

-İtfaiye ekiplerinin trafoyu söndürmeye çalışması

-Sokaktan detay görüntü

-Sokağın duman ile kaplanması

-Bazı vatandaşların meraklı gözler ile yangını izlemesi

-Bazı vatandaşların ağızlarını kapatması

-Sokak sakinlerinin dışarıya çıkması

-Muhammed Kalaycı ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

