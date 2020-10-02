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  4. Kağıthane’de yokuşu çıkamayan minibüs devrildi: 1 yaralı

Kağıthane’de yokuşu çıkamayan minibüs devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 19:36 | Son Güncelleme

Kağıthane’de dik yokuştan çıkamayan minibüs devrildi.

Kağıthane’de dik yokuştan çıkamayan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Olay, Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak’ta saat 18.00 sularında meydana geldi. 34 AR 6984 plakalı yük taşıyan minibüsü kullanan Murat Özer, Erbap Sokak’tan geçmek istedi. Dik olan sokağı çıkamayan sürücü Özer, aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, devrilerek 34 COT 818 plakalı araca çarptı. Kazadan şans eseri sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Sürücü Özer’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından devrilen minibüs için sokağa çekici ve itfaiye ekipleri geldi. Vatandaşların da yardımıyla tekrar düzeltilen minibüs yol kenarına çekildi.
Kazaya tanık olan Şerife Karaşoğlu, “Yokuştan gidince devrilen minibüs arabaya vurdu. Daha sonra 2-3 kez takla attı. Biz de görünce koştuk hemen. Daha sonra ambulans ve polis geldi. Yaralıda bir şey yok. Ambulans bakıp müdahale etti. Sonra koşup su verdim. Sürücü kendi kendine çıkabildi. Sıkışmamıştı“ diye konuştu.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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