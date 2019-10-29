HABER

Kahire'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:05 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

KAHİRE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen resepsiyonda davetlileri Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Misyon Şefi Yardımcısı Üçüncü Katip Rahime İğdeci ve diğer birim başkanları karşıladı.

Resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, askeri ataşeler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Mısır'da yaşayan Türkler ve diğer davetliler katıldı.

Maslahatgüzar Eruygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dış temsilciliklere gönderilen mesajı okudu.

İki ülke ilişkilerinde, Mısır'da 3 Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbeden bu yana yaşananlardan ötürü resepsiyona Mısırlı üst düzey yetkililerin katılmadığı gözlendi.

Etkinlik çerçevesinde, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Göbeklitepe sergisi açıldı.

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isimErdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
96'ıncı Cumhuriyet Kahire kutlama

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İzmir'de 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Ortak devriyeler başlayacak

Bakan Akar açıkladı! Kısa zamanda başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.