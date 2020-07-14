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  4. Kahkahaya boğan anlar! Arkasında eşi olduğunu fark etmeyince...

Kahkahaya boğan anlar! Arkasında eşi olduğunu fark etmeyince...

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Karaoke şarkısı söylerken eşi tarafından gizlice cep telefonuyla kayda alınan adam, yaşadığı şokla çığlık attı. Komik çığlık karşısında yaşadığı anı sosyal medyada yayınlamadan edemeyen çift, kısa sürede tanınır isimler haline geldi.

Leonard Cohen'in Hallelujah isimli şarkısını söyleyen Christopher Baker, yaşananlardan habersiz oturma odasında keyifli vakit geçiriyordu. ABD'nin İndiana eyaletine bağlı Evansville ilçesindeki evinde eşi Delaine tarafından sessizce kayda alınan Christopher, arkasından yürüyerek kendisine yaklaşan eşini son anda fark edince ilginç anlar yaşandı. Eşini son anda fark eden ve komik bir çığlıkla tepkisini gösteren Christopher'ın o anları sosyal medyada viral oldu.

7 milyondan fazla görüntülemeyle viral hale gelen video kısa sürede yayılarak dünyanın dört bir yanında görüntülendi. (Kaynak : Caters)

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