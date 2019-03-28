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Kahraman polis 1 dakika bile düşünmeden denize atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Samsun’da denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan ve onu çıkarmak için denize atlayan ağabey-kardeşi o sırada olay yerine yakın bir evde bulunan deniz polisi kurtardı.Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi’nde meydana geldi.

Samsun’da denize atlayarak intihar teşebbüsünde bulunan ve onu çıkarmak için denize atlayan ağabey-kardeşi o sırada olay yerine yakın bir evde bulunan deniz polisi kurtardı.

Olay, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Murat Ünlü (39), akülü aracıyla iskeleye geldi. Bir süre sonra ikizi Yunus Ünlü’ye (39) mesaj atan engelli şahıs, daha sonra kendisini denize attı. Olay yerine gelen Murat Ünlü’nün ikizi ise ağabeyini kurtarmak için o da denize atladı.

Kahraman polis 1 dakika bile düşünmeden denize atladı
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine yakın bir yerde oturan ve Çorum’dan görevden gelmesi nedeniyle istirahatli olan deniz polisi ve aynı zamanda dalgıç olan Osman Aşık, ihbar üzerine hızla olay yerine gitti. Dalgıç kıyafetlerini bile giymeden Karadeniz’in buz gibi sularına atlayan dalgıç Osman Aşık, hayatını riske atarak iki kardeşi kurtarmayı başardı. İki derecelik soğukta Karadeniz’in hırçın dalgaları arasından iki kardeşi sağ olarak kurtaran polis memuru, büyük takdir topladı.

Sağlık ekiplerince Murat Ünlü özel bir hastaneye, Yunus Ünlü ise OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ünlü kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Olay anını anlatan kahraman polis Osman Aşık, “İhbar üzerine geldim. Yakın bir yerdeydim zaten. Denize atlayıp ağabey ve kardeşi çıkarmaya çalıştım.” dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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