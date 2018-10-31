Kahramankazan’da cinayet ve intihar

ANKARA (AA) – Kahramankazan’da bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı olayın ardından intihar etti.

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuruyemiş dükkanına giden Güray Y. (32) kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü iş yeri sahibi Mehmet Aşkar’a (47) tabancayla ateş etti.

Ardından aynı silahla kendisine ateş eden Güray Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ağır yaralı olarak Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan Aşkar buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

