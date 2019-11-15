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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, 'Sizi biz Müslüman yaptık' sözleri için Trabzonlulardan özür diledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 15:59 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, esnaf gezisi sırasında tanıştığı Trabzonlu kadına "Sizi biz Müslüman yaptık" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile Trabzonlulardan özür diledi. Güngör, "Trabzonlu bir hanım kardeşimizle şaka ve espri mahiyetli ifademiz çarpıtılarak, amacı dışında aktarılmıştır" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, 'Sizi biz Müslüman yaptık' sözleri için Trabzonlulardan özür diledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet ettiği kadınlardan birinin Trabzonlu olduğunu söylemesi üzerine Güngör, "Sizi biz Müslüman yaptık" dedi. Kadının "Ne demek yani bu?" diye sorması üzerine de Başkan Güngör, "Maraşlılar yaptı, Saçaklızadeler yaptı sizi Müslüman" yanıtını verdi.

"TRABZONLU KARDEŞLERİMDEN ÖZÜR VE HELALLİK DİLİYORUM"

Cep telefonuyla kaydedilen bu diyalog, sosyal medyada paylaşıldı. Trabzonluların tepki göstermesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile Trabzonlular'dan özür diledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, özür diledi

Güngör, Trabzonlu kadın ile şaka ve espri mahiyetli yaptıkları sohbetin çarpıtıldığını belirterek, "Çarşı ziyaretim sırasında karşılaşmış olduğumuz şehrimizde, mukim Trabzonlu bir hanım kardeşimizle şaka ve espri mahiyetli ifademiz çarpıtılarak, amacı dışında aktarılmıştır. Tarihten ve Saçaklızadeler'den bu yana Trabzon ve Kahramanmaraş kardeşliğini espriyle ifade etme amacıyla sarf edilen sözlerimin maksadı dışında bir anlam yüklenerek, medyada paylaşılmasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Hiç bir art niyet ve ima taşımayan, kastı açtığı anlaşılan bu diyalogdan dolayı başta hanım kardeşimiz olmak üzere bütün Trabzonlu kardeşlerimden özür ve helallik diliyorum" dedi.

(DHA)


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Kahramanmaraş Hayrettin Güngör Trabzon Müslüman

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