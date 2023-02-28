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Kahramanmaraş depreminin yankıları dünya basınında da devam ediyor! Amerikalı sismologlar depremleri inceledi... “Öğreneceklerimiz var”

28.02.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili adet yerle bir etti. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgelerini yakından talip eden dünya basını anbean olay yerinde yaşananları aktarmıştı. Ülkelerin insani, tıbbi ve arama-kurtarma yardımlarıyla birlikte dünyanın gözü kulağı hâlâ Türkiye’de. ABD’nin en çok okunan gazetelerinden biri olan New York Times, Kahramanmaraş depremlerini bir kez daha manşetine taşıyarak dikkat çeken bir analizde bulundu.

Kahramanmaraş depreminin yankıları dünya basınında da devam ediyor! Amerikalı sismologlar depremleri inceledi... “Öğreneceklerimiz var”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Kahramanmaraş olmak üzere çevresindeki 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Depremlerinden ardından arama-kurtarma çalışmalarıyla birlikte depremzedelerin yaralarını sarmak için dünyanın pek çok noktasından gönüllü ekiple bölgeye adeta akın etti. Dünya basını afet bölgelerine gelerek depremin etkilediği bölgelerden canlı yayınlar yaparken depremin üçüncü haftasında dünyanın gözü kulağı Türkiye’den bir an olsun çevrilmedi. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden New York Times, Türkiye’deki depremlerin tüm bilim dünyasına yeni şeyler öğrettiğini dile getirdi.

İKİ FAY BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR

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Amerika Birleşik Devletleri’nin batı yakasında yakın zamanda şiddetli bir deprem beklediklerini ifade eden bilim insanları, Kahramanmaraş depreminin yaşandığı Doğu Anadolu Fay Hattı’na benzeyen San Anderes Fayı’nda yaşanabilecek potansiyel durumu anlayabilmek için Türkiye’deki depremi inceledi. ABD’li bilim insanları yakın zamanda şiddetli bir deprem üretmesi beklenen San Andres fayıyla birçok ortak noktası bulunduğunu düşündükleri Doğu Anadolu Fay Hattı’nı incelemeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremleri ve artçılarının uydu ile yer ölçümlerine bakan ABD’li bilim insanları Kaliforniya’da beklenen büyük depremin potansiyel şiddetini analiz etmeye çalıştı.

“ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR”

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Amerikalı sismolog Ross Stein Kahramanmaraş merkezli depremlerin Kaliforniya için potansiyel olara yol haritası özelliği taşıdığını dile getirerek, “Bu depremlerden öğreneceklerimiz var” dedi.

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Cornell Üniversitesi'nde misafir profesör olan Judith Hubbard ise San Andreas'taki bir deprem, kırılmaya hazır başka bir fayı tetiklerse, “Bekleyebileceğinizden çok daha büyük bir fayı parçalayabilir” ifadelerini kullandı.

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deprem Kahramanmaraş New York Times

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