Kahramanmaraş'ta 240 kiloluk kadın sedye ile acile getirilmişti: 90 kilo verdi, hayata döndü!

Kahramanmaraş’ta 4 ay önce acil servise aşırı kilosu ile yatalak halde sedyeyle getirilen 240 kilo ağırlığındaki bir çocuk annesi, uygulanan tedavilerle 90 kilo verdi. 8yıldır yatalak olan kadın artık kendi işlerini rahatlıkla yapabilir hale geldi.

Aşırı kilo nedeniyle zor günler geçiren 49 yaşındaki Fatma Dağlı, uzun süre yatalak halde hayatını sürdürüyordu. Hastanenin acil servisine 240 kilogram ile sedye ile getirilen Dağlı'da nefes darlığı, yüksek tansiyon ve şeker yüksekliği çıktı.

İlk aşamada obezite tedavisine alınan kadın, şeker ve tansiyon değerlerinin düzenlenmesinin ardından obezite tedavisinden olumlu sonuçlar alarak hızla kilo vermeye başladı.

Yaklaşık 50 kilo kaybının ardından mide balonu uygulanan Dağlı, bu tedaviyle daha rahat kilo verdi. Şu ana kadar toplam 90 kiloya yakın zayıflayan Dağlı 150 kilograma kadar düştü.

"TEDAVİSİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, "Fatma hanım acil servise geldiğinde çok zor durumdaydı. Yatalak gibiydi, kendi işini göremeyecek haldeydi. Obezite tedavisiyle birlikte çok güzel sonuçlar aldık.

Mide balonu sonrası da hızlı kilo kaybı sağlandı. Şimdi gastroenterolojik cerrahi bölümümüzle birlikte mide küçültme ameliyatı planlıyoruz. Bu ameliyat sonrası kilo kaybının daha hızlı olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 90 kilogram verdi. Hastane olarak tedavisini sürdüreceğiz" dedi.

"EVİMİN İŞLERİNİ YAPABİLİYORUM, HAYATA DÖNDÜM"

Fatma Dağlı ise kısa sürede yaşadığı değişimden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Dağlı, "Çok kötüydüm. Artık çok iyiyim evimin işlerini yapabiliyorum, kendi işlerimi yapabiliyorum. Hayata döndüm. Artık yürüyorum. 8 yıldır yatalak bir hastaydım. Allah razı olsun, herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Annesine hem evlatlık hem de yoldaşlık yapan Baran Dağlı'nın ise eğitimine devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

